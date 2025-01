Blow Out | Talks – Conversazione con Dante Spinotti

Abbiamo avuto il privilegio e il piacere di poter intervistare il leggendario direttore della fotografia Dante Spinotti. Nell’ora passata assieme ci ha raccontato la sua personalissima e appassionante storia del cinema, protagonisti Robert De Niro, Al Pacino, Michael Mann, Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Sam Raimi, Liliana Cavani, Sharon Stone, Paul Schrader e moltissimi altri.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.