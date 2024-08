Esce la fanzine Bastardizer: protagonisti Bane, Refused, Snapcase e molti altri

Riceviamo e pubblichiamo. Il crossover è anche tra autori: l’articolo sui Nine Inch Nails è di Fabrizio. Ordinatela qui. Se dubbi, scrivete ai ragazzi: bastardizerfanzine@gmail.com

Un’altra fanzine? Certamente! Dal gruppo di appassionati ideatori e realizzatori di fanzine di successo come Sulphur o Unholy nasce il progetto BASTARDIZER, una fanzine stampata professionalmente nello stile delle riviste cartacee di una volta. Sulphur Fanzine (e prima ancora Unholy) con il loro successo (alcuni numeri hanno raggiunto le 300 copie nei primi 12 mesi di uscita!) ci hanno spinto a proporre un nuovo prodotto legato ai crossover. Partendo dall’hardcore e il punk e spingendosi verso sludge, numetal ed altro ancora, BASTARDIZER vuole essere un omaggio sia alle riviste cartacee sia alle fanzine underground che ancora popolano, instancabilmente, l’underground punk/hardcore.

Il numero zero, di 70 pagine, contiene articoli sui Black Flag e la nascita dello sludge, sulla scena hardcore/crossover degli anni 2000 in Italia, sul trentennale di “The Downward Spiral” dei Nine Inch Nails più interviste a Bane, Refused, Snapcase, Gufonero, Viscera///, The End Of Six Thousand Years, Ammonia Records e molti altri.

Come per l’universo estremo di Sulphur, BASTARDIZER esce con allegati di tipo musicale: la prima uscita è la ristampa in split-tape di “Segui La Tua Ombra” dei LIVELLO ZERO e “Reach” degli H-STRYCHNINE e, per un numero limitato di copie, della mitica compilation “HTML” edita da Ammonia Records e Loudblast.

La copertina, la prima parte di un trittico, è stata realizzata da SavageArtworks.