Elli De Mon: Raìse esce il 16 febbraio

Elli de Mon è di Santorso (Vicenza) e il suo nuovo disco, Raìse (“radici”, in dialetto), prende le mosse dalla storia di Sant’Orso, re franco-dalmata che per errore uccise padre e moglie, e poi espiò la sua colpa con un pellegrinaggio di 12 anni. Tutto l’album è cantato in dialetto e si basa sul “folklore” vicentino, ma dal punto di vista musicale non è esclusivamente “folk”, come sappiamo avendola già incontrata in passato. Raìse uscirà in formato vinile, cd e digitale il 19 febbraio 2025 per l’etichetta indipendente italiana Rivertale Production. Incluso anche un libro scritto dall’artista con illustrazioni di Luca Peverelli.

Elli de Mon dal vivo sarà affiancata dai Raìse, cioè Marco Degli Esposti e Francesco Sicchieri, rispettivamente alle chitarre e alle percussioni/batteria, così come appaiono nel video di “El Me Moro”, scelto come prima anticipazione del disco. Al momento del lancio, così scriveva Elli sui social: è un pezzo a cui tengo molto, il testo, in dialetto vicentino, dice “Il mio moro non è né male né troppo bello, quando viene a casa spacca tutto e mi bastona”. La cosa che mi ha sempre interrogato è che questo è un canto tradizionale femminile della Val Leogra che normalizza la violenza domestica. Cantato da tutte le donne della nostra catena famigliare.