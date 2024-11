Chloe Lula: in ascolto “Satori” da Oneiris

La musicista elettronica e violoncellista Chloe Lula, con base a Berlino, presenta Oneiris, che esce il 22 novembre per Subtext. Dopo aver studiato il violoncello al Conservatorio di Musica di San Francisco Chloe ha cambiato idea e si è invece immersa nella radio comunitaria, nella musica sperimentale e nel techno, girando il mondo come DJ e produttrice techno, lavorando parallelamente come giornalista musicale.

È stato attraverso il giornalismo che Chloe ha avuto l’opportunità di incontrare e intervistare artisti come Hildur Guðnadóttir, Max Richter e Yair Elazar Glotman. Ispirata dalla possibilità di esplorare approcci che includessero sia la musica elettronica sia quella elettroacustica, si è sentita attratta di nuovo verso il suo strumento formativo.

Per Chloe il violoncello è diventato un totem per le cose che esistono oltre la periferia della sua mente e memoria conscia, un ponte tra il passato e il presente, e un condotto per ricordi ed emozioni semi-dimenticati. Questo processo si è rispecchiato in un desiderio di riconnettersi con l’esplorazione degli ambienti naturali come contrappunto all’architettura dei club e della musica elettronica.

Oggi l’artista ci ha permesso di mettere in ascolto “Satori”.