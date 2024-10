Bono/Burattini, Caterina Palazzi, Valeria Sturba, kariti a Trieste

Riceviamo dal Circolo Thelonious di Trieste e pubblichiamo. Tutti i concerti iniziano alle 20 e 15, i due luoghi d’elezione sono il Bar Libreria Knulp e Casa della Musica / Scuola della Musica 55.

STAGIONE JAZZ 2024/2025

giovedì 17 ottobre 2024 – presso il Knulp

GERMANO ZENGA 4et – GATO!

Il sassofonista milanese Germano Zenga presenterà il disco Gato!, secondo la critica una delle migliori uscite discografiche jazz del 2023. Non un semplice il tributo a un maestro del jazz com’è stato Leandro “Gato” Barbieri, ma anche una personale rielaborazione e un dinamico sviluppo delle esperienze che il sassofonista argentino ci ha lasciato. Al fianco di Zenga al vibrafono Luca Fabio Gusella, al contrabbasso Danilo Gallo, alla batteria Ferdinando Faraò.

martedì 5 novembre 2024 – presso la Casa della Musica

RANDY INGRAM TRIO

Nato in Alaska, Randy Ingram è un pianista compositore di New York. La stampa americana lo ha più volte elogiato per il suo talento e la sua bravura – “un pianista di gusto e intraprendenza” (The New Yorker) “un formidabile compositore” (The San Francisco Chronicle) “Un pianista disegnato all’armonia contemporanea e ad un’elegante sensibilità ritmica… Astuto, padrone di sé” (The New York Times). Randy Ingram sarà accompagnato da due veterani della scena jazz nord-americana con decine di collaborazioni ciascuno: il bassista Drew Gress ed il batterista Jochen Rueckert.

martedì 19 novembre 2024 – presso il Knulp

NILS WOGRAM ROOT 70

Nils Wogram, compositore, trombonista jazz e leader visionario delle sue band, percorre strade finora inesplorate. Presenterà “The Pristine Sound of Root 70”, nono album della band. È un lavoro che presenta brani orecchiabili di Nils Wogram, nati durante una sessione rilassata. Questo album ha tutto ciò che Root 70 rappresenta: il suono organico di una band, assoli unici e un profondo rispetto per la tradizione jazz con un tocco personale. Accanto a Wogram al sax Hayden Chisholm, alla batteria Jochen Rueckert e Matt Penmann al contrabbasso.

venerdì 6 dicembre – presso la Casa della Musica

FLORIAN HOEFNER TRIO

Il Florian Hoefner Trio è un trio jazz canadese molto attivo soprattutto nell’area di Toronto. Il leader è una delle figure di riferimento della scena jazz nazionale, ottenendo ben due Juno Award il più prestigioso premio della critica canadese. Una musica dalla scrittura articolata, di grande interplay, dominata da una tecnica cristallina, un’armonizzazione originale e da un’accurata gestione degli spazi, che guarda al jazz, ma anche alla musica classica, al folk e al bluegrass. A completare il trio Nick Fraser alla batteria e Andrew Downing al contrabbasso.

martedì 28 gennaio – presso il Knulp

LUCA DELL’ANNA TRIO

Il pianista ferrarese Luca Dell’Anna, accompagnato da Alessandro Fedrigo al basso e da Luca Colussi alla batteria, presenterà il disco in uscita Tactile. Un repertorio costituito da composizioni originali e alcuni inaspettati arrangiamenti di brani dalle influenze più eterogenee, che offre sonorità contaminate dal folk, dal pop, dalla musica rinascimentale, dal rock, dalla musica da film, con uno spiccato senso melodico, mutuando dal jazz il processo creativo, l’interplay e la fluidità dell’interpretazione.

venerdì 14 febbraio – presso il Knulp

DISORDER AT THE BORDER

Dopo qualche anno tornano a trovarci i Disorder At the Border, ossia il batterista e percussionista sloveno Zlatko Kaučič, il contrabassista Giovanni Maier ed al sax Daniele D’Agaro. Tre musicisti d’avanguardia capaci di suonare qualsiasi genere di jazz, le cui esperienze individuali sono molteplici, qualche volta avventurose e fuori dal comune, con una intensa attività concertistica in tutto il mondo, cd pubblicati dalle più importanti etichette discografiche e collaborazioni con i grandi della musica mondiale, da Cecil Taylor a Evan Parker, da Han Bennink ad Anthony Braxton.

venerdì 7 marzo – presso il Knulp

MAX JOHNSON TRIO

Compositore, bassista e improvvisatore Max Johnson è un artista molto prolifico nel campo del jazz, bluegrass, musica improvvisata, e mondi classici contemporanei. Johnson ha pubblicato quasi 20 album e si è esibito in oltre tremila concerti a livello internazionale con artisti come Anthony Braxton, Geri Allen, Mary Halvorson, David Grisman… Si esibirà con il suo nuovo trio, Neta Raanan al sax e Eliza Salem alla batteria, e presenteranno “I’ll see you again”, disco uscito quest’anno.

sabato 5 aprile – presso il Knulp

DESCANSATE NIÑO

Un viaggio di frontiera tra improvvisazione e scrittura. Il trio, diretto da Giacomo Ancillotto, sintetizza un lungo percorso musicale figlio di anni di pratiche improvvisative e riflessioni sulla forma canzone. Con Marco Zenini al basso elettrico ed Alessandra D’Alessandro alla batteria, il trio crea il proprio spazio musicale attraverso un repertorio formato da brani originali e riletture di musiche d’autore, da Bela Bartòk a Lou Reed. Verrà presentato il loro disco in uscita.

mercoledì 16 aprile – presso il Knulp

MOSOLO & ZANUTTINI

I corregionali Matteo Mosolo e Flavio Zanuttini sono due virtuosi del contrabbasso e della tromba, e presenteranno una suite dedicata al grande contrabbassista Charles Mingus. Un lavoro personale affascinante che coinvolge i due musicisti, pronti e devoti non tanto a riprodurre quanto a rivivere i sentimenti, il mood del Maestro Charles Mingus, esprimendo in totale libertà creativa ed immaginativa i suoi flussi continui, spiritualmente laici, talora rabbiosi e caustici, solitari e descrittivi, lirici, nostalgici e sognanti, punti fermi di una poetica singolare e fondamentale per la musica contemporanea.

NON SOLO JAZZ – itinerari tra rock ed elettronica

seconda edizione – da novembre 2024 ad aprile 2025

(tutti i concerti si tengono presso l’auditorium della Casa della Musica)

venerdì 29 novembre

KARITI

kariti – “piangere i morti” in un antico linguaggio ecclesiastico di origine slava – è una poetessa, compositrice e multistrumentista russa attualmente residente in Italia, a Trieste. Gli intensi spettacoli dal vivo di kariti sono stati descritti come liturgici e catartici.

venerdì 13 dicembre

ALESSANDRO SGOBBIO & MICHELE RABBIA

Un duo nato dalla passione comune di entrambi i musicisti per le esplorazioni elettroniche, per i sintetizzatori modulari e le relative sperimentazioni all’interno della musica scritta e improvvisata. Dopo il debutto presso il club “La Gare” di Parigi, il compositore, pianista e produttore Alessandro Sgobbio ed il batterista e percussionista Michele Rabbia propongono un concerto all’insegna dell’energia dell’improvvisazione e della sorpresa timbrica.

venerdì 10 gennaio

PASQUALE MIRRA

Moderatamente solo

Considerato tra i vibrafonisti più interessanti della scena italiana ed internazionale, Pasquale Mirra, come in un quadro cubista, proporrà una suite dalla forma bidimensionale. Composizioni dall’aspetto inconsueto si alternano ad improvvisazioni strutturali e libere, in modo variabile ed imprevedibile, come costituite da tanti frammenti e “forme” scollegati fra loro, ma che in realtà mostrano i diversi lati osservati da più punti di vista.

venerdì 21 febbraio

BONO / BURATTINI

Bono / Burattini è un progetto creato da Francesca Bono, cantante di Ofeliadorme e membro del collettivo Donnacirco, e Vittoria Burattini, batterista e componente storico dei Massimo Volume. La loro ricerca musicale si espande tra elettronica, minimalismo, avanguardia. Il loro album d’esordio, Suono In Un Tempo Trasfigurato presenta una sintesi perfetta tra wave sperimentale, groove alieni, elettronica contemporanea e soundtracks sci-fi. Composto quasi esclusivamente con un vecchio synth Juno 60 e una batteria organica.

venerdì 21 marzo

ZALESKA

Leader della band italiana Sudoku Killer, la contrabbassista romana Caterina Palazzi presenta Zaleska, progetto in solo intimo e ipnotico, in cui linee melodiche si intrecciano a momenti dissonanti e rumoristici, creando una sorta di orchestrina funebre solitaria di bassi. Ogni composizione musicale è ispirata ad un attore che ha impersonificato il personaggio di Dracula nella cinematografia. Il nome del progetto infatti, si rifà a Zaleska: la figlia illegittima del voivoda Vlad Țepeș III, altresì noto come Dracula.

venerdì 11 aprile

VALERIA STURBA

la musica diSturba

Polistrumentista, cantante e compositrice, Valeria Sturba suona il violino, theremin, tastiere, synth, effetti elettronici, looper e giocattoli sonori. Nel suo set onirico e colorato, la musicista pizzica corde, spinge pulsanti e gira manopole. Con la sua scatolina blu aggiunge e moltiplica suoni, e si creano dei piccoli mondi paralleli, in cui voci soavi si confondono con i theremin, maiali gialli diventano cantanti e canzoni dolci e malinconiche sprofondano in abissi di noise.