Blow Out | Horror, oggi: da “The Substance” a “Longlegs”

Nell’ultimo mese il genere horror ha spopolato nelle sale di tutto il mondo: veri e propri casi cinematografici che riescono a raccontare moltissimo sul ruolo delle immagini nella nostra società e di come l’horror sia forse il miglior modo per trovare una chiave per dare un nuovo significato a ciò che osserviamo pigramente tutti i giorni.

Dalle immagini potentissime di “The Substance” di Coralie Fargeat agli ultimi sussulti dell’elevated horror di “Longlegs” firmato da Oz Perkins, dalla carica anarchica di Art il clown della saga di “Terrifier” alla narrazione molto contemporanea di “Smile 2” abbiamo provare ad analizzare i punti cardine di un genere che da anni non si presentava con così tanta forza dirompente su grande schermo.

