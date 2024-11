Arriva il festival Pixxelpoint 2024, Nova Gorica (SI) & Gorizia, 7-17 novembre 2024

Riceviamo e pubblichiamo.

Sta arrivando Pixxelpoint 2024: Speculazione e decadenza! La 25a edizione del festival internazionale di pratiche artistiche contemporanee Pixxelpoint esplora il potenziale della finzione per ricostruire un rapporto con un mondo irrimediabilmente devastato.



I curatori di questa edizione si sono posti queste domande:

Qual è il potenziale delle forme liminali di soggettività?

Come si possono riprogrammare efficacemente le nostre narrazioni sul passato, sul presente e sul futuro?

Il dialogo intergenerazionale può evitare che il passato vada in rovina e permettere al presente di immaginare nuove visioni del futuro?

Come può un evento culturale affrontare le tradizionali dicotomie binarie come online/offline, passato/presente, virtuale/reale?

Il programma di quest’anno include una mostra internazionale (Galleria civica di Nova Gorica, Carinarnica, Galleria Agorè e Galleria TIR), un programma discorsivo sperimentale, un programma audiovisivo e musicale con gli Jimmy Barka Experience, ZEVIN, msn gf e Zven, una serie di podcast, saggi commissionati e laboratori, fondendo generazioni, contesti culturali e spazi sociali. La curatela delle varie sezioni del festival è stata affidata a una serie di curatori emergenti: Maja Burja (mostra), Jaša Bužinel (musica), Dominik Vrabič Dežman, Klara Debeljak, Maks Valenčič, Jan Kostanjevec (programma discorsivo) e Régine Debatty (podcast).



> PROGRAMMA

>ARTISTI



> MUSICA

Il programma musicale attinge con quattro performance a diverse sensibilità intergenerazionali e si basa sulla ricerca di un terreno comune tra forme musicali senza tempo e le propaggini più contemporanee della musica pop ed elettronica, accomunate dal desiderio di essere originali e di trascendere le aspettative. Le tendenze attuali sono rappresentate dalle musiciste slovene Zevin e msn gf, che creano mondi affini all’incrocio tra il hyperpop e la produzione da club contemporanea.



La serata porta anche suoni più “diggier” provenienti da diverse parti del mondo. Lo show dei Jimmy Barka Experience è un must see! Un trio di veterani composto da due DJ e un batterista, i JBE creano dal vivo con i giradischi un’afosa musica da ballo che fonde i suoni del funk, del soul, del jazz, dell’hip hop, del rock, della musica brasiliana, africana e balcanica, può essere meglio descritta come un viaggio musicale intercontinentale. Con un’etica di esplorazione simile, DJ ̀̀Zvèn, giovane selezionatore noto per i suoi mix stilisticamente vari e imprevedibili, annuncia un dj set altrettanto intrigante.

8 novembre @ Mostovna

19.00–20.00 THE VOID, erosione dei confini – spazio, programma discorsivo (cos’è The Void)

20.00–20.30 msn gf, DJ set

20.30–21.30 THE VOID, erosione dei confini – tempo, programma discorsivo

21.30–22.10 Zevin, concerto

22.30–00.00 Jimmy Barka Experience, concerto

00.00–03.00 ̀Zvèn, DJ set

Zevin (SI)

L’iper-talentuosa cantante slovena, artista visiva, maestra dell’approccio fai-da-te e creatrice innovativa di TikTok, Zevin, è una delle rappresentanti più singolari del pop contemporaneo nei Balcani. Dal suo primo singolo “Kroz Okean”, che ha risuonato in tutta la regione, ha gradualmente forgiato una visione propria, un pop umoristico e lucido che guarda al futuro. Con il produttore Dvided21 – che si occupa dell’aspetto sonoro – crea in sinergia, ispirandosi a varie estetiche trendy (trap, house, hyperpop). Zevin costruisce i suoi successi non convenzionali, basati su colori sonori moderni e voci autotunate, con testi in serbo-croato super-immaginativi, conditi di umorismo e autoironia.

Jimmy Barka Experience (SI)

Il trio di Lubiana è composto da veterani della scena locale, i DJ Bakto e Borka e il batterista Marjan Stanić, che da decenni scavano nel ricco patrimonio di soul, funk, rock, jazz, blues, folk, psichedelia africana e nostalgia greca, musica popolare jugoslava e brasiliana. La loro espressione originale affonda le radici nella cultura hip hop e si basa sulla manipolazione e ricontestualizzazione di vari sample, che suonano con i giradischi dal vivo come “composizioni collage”, sostenute dai ritmi incalzanti di Stanić. Il cuore del loro repertorio concertistico è l’attuale album “Jusqu’ici tout va bien” (rx:tx, 2024), una chicca dance intercontinentale che ci porta per le spiagge del Brasile, per le mangrovie dei Caraibi e le acque del Mississippi fino alle coste del Nord Africa, delle isole greche a alle montagne dei Balcani.

̀Zvèn (SI)

Zvèn è un appassionato di musica, DJ, collezionista e membro del collettivo Cosmic Sex. Negli ultimi anni si è affermato come uno dei più promettenti rappresentanti della giovane generazione di DJ sloveni. Le sue selezioni cercano un terreno comune tra l’estetica più antica e quella più contemporanea, costruendo ponti tra psichedelia ed euforia. Oltre alla musica da club, è anche affascinato dal patrimonio musicale regionale, in particolare dal jazz, dal folk e dal rock della Jugoslavia e dell’Europa orientale. I suoi set dinamici si basano su una variopinta selezione di musica da ballo, dai capolavori strumentali di ieri fino ai club bangers futuristi.

msn gf (SI)

msn gf è una DJ, produttrice e parte dei collettivi DJ Ustanova e Nimaš Izbire di Lubiana che, nonostante la leggerezza del suo genere, rimane fedele al dramma agrodolce di ballate pop dimenticate, condite con una produzione contemporanea tagliente. È uno dei nomi più singolari della nuova generazione di produttori elettronici locali e la sua espressione attinge sia alle attuali tendenze dei club sia alla ricca eredità del pop sloveno degli ultimi 30 anni. Nei suoi live set, dove dimostra le sue capacità in studio sul palco, si affida a una miscela iper-emotiva di composizioni originali e locali al confine tra il generico e il dimenticato.

Questa edizione del festival è presentata congiuntamente da Kulturni dom Nova Gorica e Aksioma – Istituto d’Arte Contemporanea di Lubiana, nell’ambito di GO! 2025 Nova Gorica Capitale Europea della Cultura.