Area Contaminata #191: Mica Levi + Gerald Cleaver + The Necks

La puntata #191 di Area Contaminata è una sorta di sperimentazione radiofonica. In scaletta solo tre lunghe tracce rigorosamente suonate dai rispettivi vinili. Si parte con il trip hop orchestrale di Mica Levi, per proseguire con il batterista jazz Gerald Cleaver ed il suo omaggio alla techno di Detroit, sua città natale. In conclusione l’ambient-jazz minimale venato di post rock, degli australiani Necks.

Tracklist

Mica Levi – Slob Air / Gerald Cleaver – The Process, Pt.2 / The Necks – Bleed (Side B) /

About Area Contaminata