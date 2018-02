Zohastre: in anteprima il video di “Birds Oracle”

Pan And The Masters Pipers è il titolo del nuovo album di Zohastre, progetto che vede insieme Héloïse (H) e Olmo (Uiutna), entrambi fondatori di ZamZam Records (Anthroprophh, Gnod, Bear Bones/Lay Low). Vi presentiamo in anteprima il video di “Bird Oracle”, un live videogame costruito sulla musica degli Zohastre: è un corposo assaggio del disco in uscita ad aprile per ZamZam Rec e S.K. Records: un viaggio “trance-induttivo” fra percussioni rituali, cornamuse, noise ed elettronica allucinata.