Ziúr: il video di “I Vanish”, tratto dal suo secondo album ATØ

Il debutto U Feel Anything? di Ziúr uscì nel 2017 per Planet Mu/Objects Limited e noi ce ne occupammo approfonditamente: qui la nostra recensione.

ATØ, il suo secondo album, esce a novembre per Planet Mu ed è stato realizzato – nelle sue parole – a supporto di tutte quelle persone che soffrono per trovare un posto nel mondo, che hanno difficoltà a essere rispettate e celebrate per ciò che sono. Un lavoro pensato per tutti quelli che resistono allo status quo, per i sopravvissuti, gli emarginati e i diversi. Altrove, nel comunicato stampa, si parla di “intersectional support”, dunque Ziúr allude a discriminazioni basate su orientamento sessuale, identità di genere, razza, religione.

Tracklist

01. ATØ

02. It’s Complicated

03. I Vanish

04. Fancy Handbag, Broken Zipper

05. F.O.E. (ft. Ash B)

06. Catch Me Never

07. Life Sick

08. All Lessons Unlearned (ft. Samantha Urbani)

09. Laniakea

10. Unclaim