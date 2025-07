ZEROGROOVE, whatweare

Il ritorno di Zerogroove è, coerentemente con il titolo, un’indagine sulla nostra condizione e sul suono che ci accompagna. Cucito con 8 brani come fosse una seconda pelle da splendida copertina, il suono digitale si sposa con un’espressività vocale che ricordavamo meno acre nel precedente Everyday. Se anche allora la figura del crooner psicopatico aleggiava sui solchi digitali, qui sembra si sia andati oltre rimanendo con un’incorporea presenza che passa di brano in brano. È difficile infatti sposare suoni, ritmiche ed elementi umani come la favella di Giuseppe Fantini, che sembrano incrociarsi in multiversi nei quali il blues ha subito più trasformazioni. Se prima il riferimento poteva essere la premiata coppia Martin Rev ed Alan Vega, qui potremmo aggiungerci un’umidità che porterebbe a certi Dr. John o addirittura Captain Beefheart. Succedaneo di una certa licantropia, sposa il presente e la sua tecnologia unendo crooner, bluesman ed elettronica a bassa intensità. Quasi la controparte lunare del debutto, dove la disillusione sembra lasciare talvolta spazio alla capacità di lasciar correre senza struggersi, ma commentando mentre il fiume scorre con il suo sfacelo. Sono brani pop questi di Zerogroove, piccoli ricami che riescono a conquistarci e che con questo binomio di digitale ed analogico non sorprenderebbe unire ascoltatori di certi Depeche Mode o di Big Self. Da Kaczynski Editions Giuseppe Fantini si è accasato presso la toscana Dissipatio, alcova che negli ultimi anni fra produzioni e festival sta tenendo una linea artistica sfaccettata e sempre più interessante. Zerogroove in questo senso potrebbe essere il baratro travestito da gancio pop, abile a vestire i propri dubbi e le domande senza risposte in slanci perfettamente prodotti, orecchiabili e inquietanti come da copione. “We are all guilty”, canta in un mare di scorie che par d’essere in una Akron, Ohio sotto sedativi, a dimostrare di come i rare grooves anni ‘80 abbiano ancora tanto, tantissimo da darci in quanto a fine del mondo. Il finale di “Like Metallic Satellites”, una voce robotica dal nulla, forse ad allontanarsi definitivamente, a terminare un’analisi che brilla per coerenza e stile. Ora siamo a quota due dischi, uno più bello dell’altro, con un personaggio che sembra chirurgico nel suo raccontare un mondo utilizzando un grimaldello pop, rovinato proprio come ciò che racconta.

whatweare by Zerogroove