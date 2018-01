Zenden San è un progetto nato durante il 2015 a Cremona. Alessandra Fiorini (batteria) e Fabrizio Giovampietro (basso) sono i musicisti responsabili di quanto si trova all’interno di Daily Garbage. Il titolo del disco è semplicemente quello del primo brano realizzato dal duo, ma anche una sorta di richiamo indiretto alle atmosfere urbane sprigionate dalle dieci tracce strumentali incluse. Sospese tra math rock e funk, sono contraddistinte da ritmiche non necessariamente intricate, destinate ad aprirsi di volta in volta verso stili differenti. Ogni episodio presenta alcuni momenti di estasi e stupisce l’ascoltatore con interventi ritmici inaspettati, in particolare di basso. Il tutto sottende a una concezione giocosa della musica, da intendersi come espressione della propria creatività, spogliata di tematiche nascoste da decifrare. In verità ogni scelta effettuata è portatrice di un messaggio e in questo caso si potrebbe affermare che voglia essere quello di vivere le varie “Bang!” e “Industrial Zone” senza preconcetti o aspettative. Il risultato è ottimo e nulla toglie che in futuro si possa assistere alla collaborazione con ulteriori musicisti, in grado di donare ancora maggiore colore alla musica di Zenden San.

DAILY GARBAGE by Zenden San