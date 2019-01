ZABELOV GROUP, Eg

Zabelov Group è un duo formato da un batterista proveniente dalla Repubblica Ceca (Jan Sikl) e da un musicista bielorusso (Roman Zabelov) che suona la fisarmonica. Sono entrambi compositori e in Eg danno sfogo alla loro fantasia raccogliendo una manciata di composizioni che, pur avendo ognuna le proprie caratteristiche, acquisiscono un senso profondo soprattutto se considerate quali parti di un insieme. Le linee vocali vengono utilizzate quali fossero uno strumento necessario al fine di plasmare armonie eteree, cui fanno da contraltare pattern ritmici di matrice jazz. Ogni episodio ha origine da suoni distanti che divengono concreti attraversando trasversalmente sonorità intangibili, riconducibili all’ambient degli albori. “Je Vis” è in tal senso esemplare della tendenza a contrapporre l’insondabile a una complessità strutturale forse non immediata da cogliere eppure evidente a seguito di alcuni ascolti. Vi è una stratificazione di molteplici suoni tale da risvegliare ricordi sopiti da tempo e apparire misteriosa come i rumori che è possibile udire quando si cammina di notte per i vicoli di una grande città: il rombare di una macchina in una strada vicina, il fruscio del fogliame quando passiamo accanto a una pianta e le voci lontane e ovattate di chi non ha ancora spento le luci.

