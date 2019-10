YVA: il video di “Vašar”

Vašar (la fiera) è il nuovo video di YVA, nome del progetto solista dell’artista Iva Stanisic, nata a Belgrado ma di base a Roma. Fino a poco tempo fa si faceva chiamare Yva & The Toy George e con questo moniker ha pubblicato i primi due dischi, nel 2013 Love Toys & Molotovs (Fantastic Sound) e nel 2018 Slavia Divinorum (Mascom Records). Iva fa parte di quella vivace scena femminile di Roma est votata alle sperimentazioni e ai dj set a oltranza (come l’ha raccontata Carlotta Cerquetti nel documentario “Linfa”). Non a caso le sue collaborazioni principali la vedono al fianco di Lady Maru, con il progetto Le Truc Und Die Maschine, e a quello della poetessa albanese Jonida Prifti nelle Opa Opa aka Invasioni Balcaniche.

La poetica di YVA si basa sul melting pot: musiche folkloriche di culture diverse vengono rivisitate e integrate al synth e al groovebox. Lo spirito ironico e gipsy fa il resto: le canzoni di YVA sono fatte per ballare e ridere di questo mondo crudele, dove i differenti costumi si fondono nell’indole godereccia e passionale del marginale, di chi non ha niente da perdere. Gli ultimi video, “Chicks In The Mix” e “Crne Pare”, sono incentrati sulle Kafane, popolari bettole serbe. Anche “Vašar” fa parte di questo filone, infatti è stato girato alla grande fiera annuale di Sebac in Serbia, occasione di festa e giochi. Ma questa volta in primo piano non c’è la convivialità, al contrario l’opera di sovraimpressione delle immagini dà vita a un’atmosfera straniante e sospesa. Considerato che la musica è stata scritta in seguito al girato di Sinisa Dugonjic, il risultato è un lento incedere dark trap, una ninna nanna versione aliena.