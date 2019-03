You Must Believe In Spring ovvero jazz a Mantova a marzo e ad aprile (con Nate Wooley e altri)

Riceviamo e pubblichiamo.

L’associazione culturale 4’33” di Mantova è arrivata al suo terzo anno di attività con l’appuntamento primaverile dal titolo “You Must Believe in Spring”. Per le scelte artistiche la ricerca è orientata principalmente verso il jazz, che attualmente rappresenta la forma musicale contemporanea più eclettica e onnivora.

La serie di concerti, che originariamente portava il sottotitolo di “Musiche per Piccoli Teatri”, si snoda tra nuovi progetti e recenti uscite discografiche.

Sabato 09 marzo – ore 21

Sala delle Capriate

Piazza Leon Battista Alberti

Blackline (jazz, funk, rock)

Francesco Diodati, chitarra

Leïla Martial, voce ed elettronica

Stefano Tamborrino, batteria

ingresso 15€

Sabato 16 marzo – ore 21

Scuola di danza DANZAREA

via Teatro vecchio 6 Mantova

Larry Ochs Quintett – The Fictive Five (impro)

The Fictive Five (2015) by Larry Ochs

Harris Eisenstadt, batteria

Ken Filiano, contrabbasso

Pascal Niggenkemper, contrabbasso

Nate Wooley, tromba

Larry Ochs, composizione, sassofoni

tenore e sopranino

ingresso 15€

Domenica 17 marzo – ore 21

Sala Convegni del Campo Canoa

Strada Cipata Mantova

LUZ (jazz)

Igor Legari, contrabbasso

Giacomo Ancillotto, chitarra

Federico Scettri, batteria.

Ascolta Encelado, l’ultimo album dei LUZ, su Spotify.

ingresso 10€

Giovedì 21 marzo – ore 21

Sala delle Capriate

Piazza Leon Battista Alberti

Julian Lage, chitarra (jazz)

Jorge Roeder, contrabbasso

Eric Doob, batteria

Ingresso 20€

Giovedì 28 marzo, ore 21

Teatro Magro Home,

via Brescia 2 Mantova

UKITA (jazz)

Peter Wilson, chitarra

Davide Paulis, contrabbasso

Luca Caruso, batteria

ingresso 7€

Sabato 30 marzo – ore 21

Scuola di danza DANZAREA

via Teatro vecchio 6 Mantova

Raw Frame (jazz rock)

Andrea Bolzoni, chitarra

Daniele Frati, batteria

Salvatore Satta, basso

Ingresso 10 €

Giovedì 11 aprile – ore 21

Teatro del Gradaro

Nate Wooley solo

+ DANZAREA – Chiara Olivieri, Carlotta Graffigna, Marco Bissoli

Ingresso 20€

Lunedì 15 aprile – ore 21

Sala delle Capriate

Piazza Leon Battista Alberti

Federica Michisanti Horn Trio

Federica Michisanti, contrabbasso

Francesco Lento, tromba

Francesco Bigoni, sax tenore e clarinetto

ingresso 10€