Yakamoto Kotzuga: il video di “Until We Fade”

Yakamoto Kotzuga (Giacomo Mazzucato) è un compositore, producer e sound designer italiano attivo tra Londra, Milano e Venezia. Il suo secondo album, Slowly Fading, esce il 23 marzo per La Tempesta International, tre anni dopo Usually Nowhere. L’album origina da una performance A/V realizzata in collaborazione con Furio Ganz e commissionata dalla Biennale di Venezia.

Questo è il video di “Until We Fade” (primo singolo tratto da Slowly Fading), realizzato sempre da Furio Ganz (e Matilde Sambo). “The impossibility of achieving a far dimension that remains imaginary and unreachable”, scrivono gli autori.