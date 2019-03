George Xylouris (liuto, voce) e Jim White (batterista dei Dirty Three) in Italia: 11/4 a Trieste, 12/4 a Schio e 13/4 a Roma

La notizia ci viene data dal collettivo Yeah, che organizza la data triestina. Loro anche il comunicato stampa.

Yeah presenta il duo di fuoriclasse Xylouris White all’Hangar Teatri di Trieste l’11 aprile 2019 alle ore 21. Nell’ultimo album Mother, uscito nel 2019, c’è tutta la potenza del folk del liuto cretese e della batteria del fondatore dei Dirty Three.

George Xylouris (liuto) è cresciuto in un villaggio situato sulle montagne dell’isola di Creta, non molto lontano dalle Grotte di Ideon dove, dopo la fine della Civiltà Minoica, i devoti del dio greco Zeus riposavano dopo un lungo pellegrinaggio. In questo piccolo villaggio cretese George lavorava con il padre, il famoso suonatore di lira Antonis Xylouris. Jim White (batteria) alla stessa età cresceva in un’altra “isola”, l’Australia, e suonava per le strade di Melbourne in una noise rock band. Per uno strano destino le loro strade si sono incrociate in un terzo continente, gli Stati Uniti. Due musicisti straordinari provenienti da distanze siderali sia geograficamente, sia artisticamente: uno legato alla musica della cultura tradizionale cretese e greca, l’altro batterista di una delle più fenomenali band degli anni Novanta: i Dirty Three, con Warren Ellis e Mick Turner. Un incontro casuale tra le strade di Brooklyn, il loro, che ha prodotto una serie di album intensi e finemente ritmati.