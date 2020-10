Wojtek: il video di “Curse”

I Wojtek saranno ospiti insieme a Nudist e O.B.O. della Dio Drone Night che si terrà questo sabato presso il Circolo Dev di Bologna, occasione ideale per saggiare dal vivo i brani del loro disco Hymn For The Leftovers, uscito prima dell’estate e di cui vi abbiamo già parlato in sede di recensione. La loro è una musica volutamente rumorosa e ostile, un mix malsano di estremismi a cavallo tra metal, noise e hardcore che non lascia tempo per riprendere fiato né, tanto meno, lascia filtrare luce nella caverna buia in cui l’orso da cui prendono il nome si è nascosto in attesa del nemico. Oggi vi presentiamo in anteprima il video di “Curse”, perfetta sintesi del loro linguaggio e delle atmosfere che la band vuole suscitare nell’ascoltatore.

I posti della serata sono limitati a 50 persone, per cui serve prenotare tramite mail (prenotazionidev@gmail.com)

