WIKKYD VIKKER, Black Of The Night – The Ultimate Anthology

Gli inglesi Wikkyd Vikker (poi Pretty Wicked) girarono tra il 1981 e il 1986. Pubblicato nel 1983 su Boogie Records, il loro unico singolo “Black Of The Night”/“Release” (di fatto un’autoproduzione) guardava alla NWOBHM più vicina al punk e – in particolare il cantante Rich Boorman – a sonorità sottilmente “glam” importate dagli Stati Uniti. Oltre a questo pezzo, Ultimate Anthology contiene “Stonehenge” e “Phoenix”, incisi intorno al 1982 dalla band per il suo demo, recensito poi su Kerrang! da Geoff Banks, e “Super Rokker”, che Ebony Records avrebbe trasformato nel più innocuo “Super Rocker” prima di includerlo nella sua compilation “Metallic Storm”. C’è pure una nuova versione di “Stonehenge”, ai tempi inutilizzata.

A differenziare i Wikkyd Vikker da Alien, China Rogue o Chrome Molly, attivi come loro nell’area di Leicester, erano delle inflessioni progressive rock, fondamentali per band dello stesso periodo come Apocalypse/Omega e Voltz. Il chitarrista Gaz Butler aveva formato il nucleo primigenio del gruppo nel 1979, insieme a Phil Jackson (tastiere) e Andy Laing (basso), suonando poi col nome White Heat come supporto dei Valhalla (Cult Metal Classics ha riesumato su antologia anche loro), dai quali sarebbe arrivato il secondo chitarrista Mark Evans. Solo dopo la realizzazione di un 7” con Bob Jones di Decca e CTS Studios, Chris Welch li menzionò una seconda volta su Kerrang!, scrivendo che la loro era undoubtedly the best heavy release of the week. Sul finire del 1982, inoltre, Gaz, Mark, Rich, Andy Harrison (basso) e Ady Bates (batteria) andarono in tour con gli Agony Bag di Clive Jones e Clive Box (entrambi Pesky Gee! e Black Widow) per poi svanire nel nulla e ritrovarsi quasi quarant’anni più tardi a (ri)suonare le canzoni composte da giovani.

Quelli che per i Wikkyd Vikker sono ricordi del passato, per alcuni potrebbero rivelarsi una scoperta inattesa…

Tracklist

01. Black Of The Night

02. Stonehenge [Ebony version] 03. Take It From Me

04. Super Rokker

05. Phoenix

06. Stonehenge [Demo version] 07. Release

08. Rock Sure

09. On The Streets

10. Wild Child [Live at Wingston Leicester ‘83]