What I BRING/What I LEAVE, due video di She’s Analog

È in uscita oggi per Auand il disco d’esordio di She’s Analog: noi vi proponiamo due video registrati dal vivo dal trio composto da Stefano Calderano (chitarra, effetti), Luca Sguera (rhodes, prophet) e Giovanni Iacovella (batteria, live electronics), che rendono più che altro l’idea della componente impro di She’s Analog, oltre che della loro musica “pensata per sottrazione”, un suono a tratti delicato fino a farsi diafano, a tratti puntuto e denso di stimoli.