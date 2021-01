WARDRUNA, Kvitravn

I norvegesi Wardruna evocano epoche lontane, ricorrendo in prevalenza a strumenti storici o tradizionali e a suoni che richiamino i quattro elementi della natura, avvalendosi della collaborazione di Kirsten Marie Bråten Berg (nota in patria per lo kveding e vincitrice di due Landskappleik nel 1983 e nel 1987, oltre a tre Spellemannprisen tra il 1979 e il 1993), Unni Løvlid, Sigrid Berg e Ingebjørg Lognvik Reinholdt in veste di coriste. Un paio di episodi (“Munin” e “Ni”) presentano inoltre linee vocali ad opera di Iver Sandøy (che siede anche dietro le pelli su Utgard degli Enslaved).

Kvitravn richiama le tematiche (e le sonorità) della trilogia Runaljod, di cui fanno parte gli album Gap Var Ginnunga (2009), Yggdrasil (2013) e Ragnarok (2016), cui seguì Skald (2018), noto ai più per il brano “Voluspá”, reinterpretazione di “Floki Appears To Kill Athelstan”, inclusa nella colonna sonora della terza stagione della serie televisiva canadese/irlandese “Vikings”. Composto e registrato durante un arco di tempo che va dal 2009 al 2020, in origine previsto per il mese di giugno 2020 e per questo anticipato a settembre dello stesso anno dall’ep Lyfjaberg (Healing-Mountain), esce in tutto il mondo (Stati Uniti esclusi) per Sony Music/Columbia in collaborazione con Fimbulljóð Productions, etichetta del principale compositore dei Wardruna, Einar Selvik. Il musicista di Bergen è ancora una volta accompagnato da Lindy-Fay Hella (apparsa da poco come ospite nell’album The Ghost Of Orion dei My Dying Bride), parte integrante del progetto a partire dalla prima formazione, di cui fece parte Gaahl (Trelldom, Gorgoroth…). Il proposito è di avvalersi di metodi compositivi le cui origini antiche possano essere riversate in composizioni inedite, all’interno delle quali si intrecceranno fiati (lur di legno e di bronzo), corni di capra e percussioni, langeleik (strumento simile a uno zither), crwth (un antico violino del Galles), oltre a lira kravik, moraharpa e tagelharpa. Dai solchi degli intrecci vocali evocativi ricreati dai Wardruna emergono suoni riconducibili al sibilare del vento tra il fitto intrico di rami dei boschi, lo sfregare di pietre e ossa, ma anche lo scorrere dell’acqua e l’ardere del fuoco, che insieme conducono l’ascoltatore nel vivo di storie trasmesse di generazione in generazione e tra le cui parole rivivono la stregoneria e l’animismo della mitologia norrena. Queste custodiscono la saggezza e il significato delle narrazioni giunte a noi per mezzo del testo poetico Eddukvæði (tratta dal Codex Regius) e la più recente versione in prosa di Snorri Sturluson, che – nelle parole di Einar Selvik – […] subtly promote the value of returning to, or at least approaching an animistic world view and the positive effects of again seeing nature as something sacred that we are part of – that divinity is found in everything around us and not in halls up in the clouds. Le melodie impalpabili e le ritmiche percussive di Kvitravn sottendono quindi a rafforzare il legame atavico con l’ambiente di cui facciamo parte, attraverso la scoperta di ciò che si racchiude nel profondo di ogni essere umano: The power of words, poetry and abstract thinking as well as the ability to master them in various forms was highly regarded in the oral societies of the past. It is a trait that we feel should not be forgotten. Non resta che coglierne il significato, sottostante a un’estetica (altrove) abusata.

Tracklist

01. Synkverv (Turn-Sight)

02. Kvitravn (White Raven)

03. Skugge (Shadow)

04. Grá (Grey)

05. Fylgjutal (Speech of the Fetch)

06. Munin (Memory)

07. Kvit hjort (White Stag)

08. Viseveiding (Song-hunting)

09. Ni (Nine)

10. Vindavlarljod (Song of the Wind-bred)

11. Andvevarljod (Song of the Spirit-weavers)