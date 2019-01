Wallace ne compie 20: finanzia anche tu Tracce XX

Superfluo spiegare ancora una volta l’importanza di Wallace Records, splendida ventenne. Inutile dunque motivare il perché pubblichiamo questo comunicato stampa.

Se c’è un’etichetta che ha segnato e disegnato l’underground italiano di inizio millennio, questa è la Wallace Records di Mirko Spino. Apre i battenti nel 1999 con la pubblicazione di una compilation, “Tracce”, fotografia di una fetta della scena dell’epoca ai confini tra punk e avanguardia. E che fetta: One Dimensional Man, Six Minute War Madness, Starfuckers, A Short Apnea, solo per citare alcune delle band presenti.

Per i successivi 20 anni Wallace continua a fare esattamente la stessa cosa, senza cedere a mode passeggere o a logiche di mercato, senza paletti di genere, spinto solo dalla propria passione. Oltre 200 dischi pubblicati – e altrettanti ci auguriamo che escano nei prossimi anni – un faro per molti nel mondo DIY, che dopo il 2000 decidono di lanciarsi in simili avventure.

Arriva il 2019, è tempo di festeggiare.

È tempo di pensare a cosa è Wallace oggi.

È tempo di fare un’altra fotografia.

Una nuova compilation, “Tracce XX”.

Brani rigorosamente inediti. Stampa rigorosamente analogica, con un bel vinile in 180gr, di cui verrà fatta anche un’edizione limitata colorata. Già scelti i soggetti: 3tons, Anatrofobia, Gerda, Hysm?Duo, Makhno, Masche, Meteor, Quasiviri, The Rambo, The Shipwreck Bag Show, Uomoman.

Per l’occasione verrà realizzata anche una maglietta celebrativa dei 20 anni, in concomitanza con il broadcasting della WRR (Wallace Records Radio), di cui si saprà di più a febbraio.

Cosa manca? Solamente il supporto degli appassionati. Per mandare in porto il progetto Wallace ha lanciato un apposito crowdfunding su Kickstarter.

Per i donatori più ambiziosi, oltre ad essere nominati a tutti gli effetti come produttori direttamente sulla grafica del disco, verrà realizzato anche un poster dedicato in edizione limitata. Il tempo stringe, è possibile contribuire solo entro il 31 gennaio, così da garantire i tempi tecnici per la stampa del disco entro il compleanno della Wallace Records, che sarà festeggiato il 26 aprile.