VVITCH: con Demilich, Dopethrone, Eagle Twin, Fistula, Grime, Frizzi2Fulci, Celeste…

In arrivo a Milano un nuovo ciclo di eventi metal ispirato ai temi della stregoneria e del cinema horror. Tra sonorità doom, sludge, black, death, post, grind. Tre eventi tematici più un festival finale, tre locali Milanesi coinvolti.

Diciotto band, alcune per la prima volta in Italia, altre di passaggio per date esclusive.

“… forze oscure attraverseranno le mura della città, al Sacrificio seguiranno il Rituale e l’Evocazione…”

VVITCH I – il Sacrificio

19.09.18, Spazio Ligera, Milano

DEMILICH (FIN) unica data Italiana

SPECTRAL VOICE (USA) unica data Italiana

CARDIAC ARREST (USA) unica data Italiana

evento fb: facebook.com/events/1568544103256273

VVITCH II – il Rituale

11.10.18, Kraken Pub, Milano

DOPETHRONE (CAN)

EAGLE TWIN (USA)

MESSA (IT)

evento fb: facebook.com/events/1979301145733544

VVITCH III – l’Evocazione

03.11.18, Spazio Ligera, Milano

BOLOGNA VIOLENTA (IT) “Uno Bianca” full album set

FISTULA (USA) unica data Italiana

GRIME (IT)

DEATH HAS GONE (IT)

evento fb: facebook.com/events/2063352060550129

VVITCH FESTIVAL

25.11.18, Circolo Magnolia, Milano

FRIZZI 2 FULCI (IT)

(gli horror di Lucio Fulci accompagnati da live soundtracks del Maestro Fabio Frizzi, per la prima volta a Milano)

CELESTE (FR) unica data Italiana

KEN MODE (CAN) unica data Italiana

BELZEBONG (PL)

BIRDS IN ROW (FR)

COILGUNS (CH)

THE NECROMANCERS (FR) unica data Italiana

evento fb: facebook.com/events/172227866788138

contatti

facebook.com/vvitchfestival

vvitchfestival@gmail.com