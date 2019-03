Volumorama #6 – Cut + MikeWatt / Movie Star Junkies [+ full album stream]

La serie della marchigiana Bloody Sound Fucktory è arrivata al sesto numero. Questa volta a riempire i solchi del nuovo split i bolognesi Cut in combutta con Mike Watt (ma il bassista californiano aveva già dato loro una mano nel precedente Second Skin) e i piemontesi Movie Star Junkies, che per inciso erano fermi da un po’: l’ultimo disco, Evil Moods, risale a cinque anni fa, un’era geologica rispetto a quanto spesso accade oggi a band e artisti che fanno uscire tranquillamente anche un paio di album l’anno. Considerazioni polemiche a parte, le due band dimostrano di essere in forma. I primi – confesso di non averli mai seguiti particolarmente – se ne escono con un bel pezzo di rock & punk, ispirato e suonato con la giusta carica, ma è chiaro che se puoi avere a disposizione uno come l’ex Minutemen e fIREHOSE viene naturale dare il meglio. Il gruppo di Stefano Isaia e soci invece da sempre gioca in uno strano “campionato”, quello di chi si sente outsider in casa propria ma che non molla facendo uscire pezzi ispirati che non hanno nulla da invidiare a quanto proviene dall’estero. “You I Shall Drown” è il solito missile rock and roll con canto sguaiato e chitarroni in primo piano che pare di sentire degli Stones d’oggi in anfetamina.

Ascoltatelo in esclusiva per noi, andare poi sulla pagina shop della Bloody Sound sarà questione di un attimo.