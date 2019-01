VOLTZ, Knight’s Fall

Knight’s Fall è uno degli album che ho ascoltato di più nella mia vita. Mi avvicinai per la prima volta alle sue note magiche quando avevo ventidue anni e da allora non ho mai smesso. È il disco cardine della mia crescita musicale e uno di quelli cui lego più ricordi. Le emozioni che seppe suscitare in me sono ancora oggi vivide e quando mi capita di dedicargli del tempo mi rendo conto del perché: nel mio peregrinare nel vasto mondo che oggi definiamo con un po’ troppa facilità heavy metal, mi sono infatuato di band heavy rock, prog, doom e NWOBHM. L’unico album realizzato dai Voltz, pubblicato nel 1982 dalla Airship Records di Brighton, fonde questi stili apparendo al contempo fuori tempo massimo per rientrare nel canone degli anni Settanta e avanguardistico nel suo tessere una trama musicale intimamente evocativa. Le linee vocali sgraziate di Glen Leinster hanno accompagnato molti pomeriggi trascorsi correndo per i boschi e brani quali “In A Dream” e “Years” restano impressi nella mia memoria come solo i ricordi più preziosi possono fare. Riascoltarlo ora in questa versione ampliata non fa che aumentare la mia stima nei confronti di una formazione cui sento di dovere molto. Gli episodi contenuti nel secondo compact disc si discostano leggermente dallo stile dell’album vero e proprio, in quanto registrati in periodi successivi non meglio precisati, ma almeno in un paio di occasioni riescono a fare vibrare le medesime corde emotive di “Badon Hill”: è il caso di “Promises” e della stupenda “What’s That You Said”, ma anche di “Fire In The Dark”. Il materiale restante è leggerino (“I Hear Laughter”) eppure ugualmente emozionante. C’è qualcosa nello stile dei Voltz che rende speciale tutto il loro repertorio e seppure mi riesca difficile analizzarne le caratteristiche in modo oggettivo, non posso esimermi dall’esortare i nostri lettori a trasformarsi ancora una volta in ascoltatori.

Tracklist

CD I

01. After Armageddon

02. In A Dream

03. Dorian Grey

04. Badon Hill

05. The Rose

06. Red Eyes

07. Years

08. Knight’s Fall

09. Inheritance (Bonus)

10. Fire In The Dark (Bonus)

CD II

01. Promises

02. Hear Me

03. What’s That You Said

04. Soft Touch

05. Sunrise

06. Sister

07. I Hear Laughter

08. Fire In The Dark

09. Spinning Around