VITTORIO GUINDANI, Strame

Strame è il terzo lavoro solista per Vittorio Guindani dopo Jisei e Materia Breve, entrambi su 901 Editions e testimoni di un musicista che lavora con i materiali, il legno, il metallo, l’aria ed il vento, costruendo quadri che acquistano vita pur non lasciandoci la possibilità di leggere presenza umana al proprio interno. In questo caso ad ospitarlo è Line di Richard Chartier, musicista e produttore losangelino che chi segue The New Noise avrà intravisto diverse volte sulle playlist di Loud!.

Strame è, come si può immaginare, materiale sonoro esile ed analizzabile come corpo unico più che come singolo stelo, dimostrando le capacità ormai innegabili di Vittorio Guindani di costruire un immaginario mentale ed emotivo, in questo caso drammatico. Già, che ad essere comunicato dal musicista tramite questi field-recordings manipolati è “… un senso di perdita, arrendevolezza e, forse, il reagire speranzosamente fra le rovine”.

Con che gioia possiamo quindi apprezzarne le costruzioni ed il tessuto? Come poterci beare di un tormento che ancora non è catarsi ma soltanto bozza e speranza?

È un loop di pensieri che, come le piccole miniature sonore di Strame, mi attraversa la testa insieme alle note, sfalsando significato, senso e sensazione e lasciandomi in maniera quasi colpevole la bellezza dell’intricato lavoro cha a volte può essere la musica e l’esprimersi attraverso l’arte. Un’arte che non può concedere immedesimazione ma agisce in maniera più fisica e misteriosa, livellando i nostri battiti, i nostri valori ed il nostro respiro ad un viaggio coinvolgente.

Non sapremo mai quel potrà essere stato il messaggio degli steli interrogati da Vittorio Guindani ma possiamo vivere nello stesso clima che lì ha contornati, studiarne le correnti del vento, ascoltare gli insetti che se ne sono cibati cantando, immaginarne il cambiamento materico e fisico.

Oltre a quello, in religioso silenzio, preferibilmente in cuffia, possiamo perderci fra i loro suoni, facendoci rimanere incantati da cotanta passione.

Strame by VITTORIO GUINDANI