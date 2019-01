VISCERA///, City Of Dope And Violence

Una cosa che mi ha sempre intrigato dei Viscera/// è la loro capacità di essere allo stesso tempo a fuoco e sfuggenti, riconoscibili eppure difficili da inquadrare, come se la loro musica avesse sempre una forma d’instabilità che le impedisce di ripetersi o seguire una linea dritta. Così anche questo ep arrivato a chiudere il 2018 mantiene alcuni tratti distintivi che lo rendono subito ascrivibile ai suoi autori, eppure altera quasi del tutto gli equilibri interni. Così, se una componente melodica era sempre stata presente nel suono della formazione, come la capacità di amalgamare linguaggi all’apparenza distanti, qui si spinge ancor più sull’acceleratore e si portano in piena luce elementi che in fondo non dovrebbero prendere alla sprovvista chi ha seguito con attenzione la discografia dei Viscera/// tra album, collaborazioni, split ed ep. Oggi a prendere il sopravvento è una componente shoegaze, il flirtare con certo post-punk e la new-wave, il tutto frullato in tre brani tra loro diversissimi e con un crescendo emotivo che parte con una lunga cavalcata attraverso le varie componenti del loro linguaggio, con tanto di scream a fare da contraltare alle clean vocals, passa attraverso la sperimentazione del pezzo che dà il titolo al tutto e che vede in primo piano campioni dalla TV del dolore, manifesto di quella provincia che l’ep fotografa in modo stupefacente, per finire con un brano che sarebbe potuto essere un tormentone nel famoso pianeta ipotetico in cui le radio trasmettono hit deviate anziché canzoncine rassicuranti. Perché, come più volte ribadito, ciò che fa paura dei Viscera/// non sono gli sguardi torvi ma i sorrisi, non le chitarre distorte ma le melodie all’apparenza tranquillizzanti, proprio come in “Spirit Of ’86”, pezzo che potremmo persino credere ipnagogico nel suo riportarci in mente ricordi di adolescenza e giornate spensierate. Come ovvio, non è così e il mostro si cela tra le righe dell’irresistibile chorus, quando viene a dar manforte Vespertina:

Let the tragedy come on

Until it’s cool for you

But if you’re trying to be like me

There’s nothing good to see

It’s all gone

All gone

Was the show cruel enough for you?

Watch my world fall down to pieces

Isn’t it glorious?

Ancora una volta, i Viscera/// hanno saputo mettersi in gioco e seguire la loro via contorta: difficile prevedere cosa succederà ora, ma questo è il bello.