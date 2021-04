Villa (Ronin): il video di “Sospetto”

Roberto Villa è il bassista dei Ronin, nonché titolare dell’Amor Mio Non Muore Studio di Forlì. I riferimenti del suo nuovo 7 pollici “Angoscia/Sospetto”, pubblicato a nome Villa e di cui vi presentiamo in anteprima il video, sono le pellicole horror italiane anni Sessanta, con tutto il corredo di synth modulari, pianoforti lugubri e archi del caso. Il videoclip, girato in bianco e nero da Christoph Brehme e Pieralberto Valli, è invece ambientato negli agglomerati suburbani di Sarajevo, un’elegia brutalista in cui la presenza umana è flebile e per di più sbianchettata all’occorrenza.