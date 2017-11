VESSEL OF LIGHT, Vessel Of Light

Vessel Of Light è un nuovo progetto di Dan Lorenzo (Hades, Non-Fiction, The Cursed) e Nathan Opposition (Ancient VVisdom). Le loro composizioni affondano le radici in una forma oltremodo classica di doom rock. Il chitarrista americano non è nuovo a incursioni in territori affini alla musica del destino, per cui non sorprende che i riff di episodi come “Dead Flesh And Bone” siano assimilabili a quanto offerto dai Cursed, i quali erano altresì caratterizzati da un suono maggiormente heavy metal. In quest’occasione vengono alla luce passaggi che riportano alla mente gli Iron Man e i Trouble. Legati a sonorità anni Novanta, eppure distanti dalla tendenza di quel periodo a incursioni in territori psichedelici, riescono a ottenere un suono in linea con le produzioni HellHound e al contempo moderno. Nonostante le linee vocali si rivelino essere energiche e versatili come sarebbe lecito aspettarsi da una formazione US doom, sorge il sospetto che alla lunga possano divenire ridondanti. La struttura stessa dei brani inclusi poggia quasi esclusivamente su riff cadenzati e non mostra significative variazioni sul tema. Dato il minutaggio contenuto, la formula funziona, ma è indubbio che in futuro si dovrà lavorare maggiormente sulla melodia (come in “Meant To Be”), in modo da diversificare la proposta e arricchirla.