Vent’anni di Magazzino sul Po (e poi Irossa, Fabio Mina…)

Fondato nel 2005 da Giancarlo Cara, il Magazzino è diventato un punto di riferimento per musica dal vivo, arte, dibattito sociale e solidarietà. Parte della rete Arci Torino, ha resistito a sfide burocratiche e urbanistiche mantenendo la sua indipendenza culturale.

Celebrazioni del ventennale (13-16 marzo 2025): quattro giorni di eventi con concerti, dj set, talk, installazioni e attività comunitarie. Momenti chiave includono concerti di gruppi come Italia90 e Asino, eventi di prevenzione sanitaria, e performance artistiche. Ci saranno poi iniziative come “Pasta di Primavera” con minori non accompagnati e un laboratorio musicale: “Timpani”. E ancora incontri su musica, identità e radici con artiste come TARA e Awa Fall.

Gli altri eventi

21 marzo: Irossa – “Un anno di satura” – open act: Sabbatica

Contributo alla porta 7€ con Tessera Arci

Le Irossa sono una delle principali band emergenti dalla giovane scena alternativa torinese. Composta da sei eclettici musicisti (che fanno parte di vari progetti e collaborano costantemente tra loro), Irossa propone un indie-rock multiforme e sognante, condito con elementi post-punk e art-pop, che forniscono alla band un suono caratteristico e personale. La città di Torino e le sue sfumature emergono nelle loro canzoni, arricchite dall’uso di due voci principali, femminile e maschile, che si alternano costantemente e rivelano un’atmosfera dolce e dinamica allo stesso tempo.

I primi cinque singoli pubblicati dalla band sono inclusi nell’esordio “Satura”, uscito a marzo 2024.

22 marzo: Le Schiene di Schiele + Bettino Taxi + The Snookers

Contributo alla porta 8€ con Tessera Arci

Prevendite disponibili

Le Schiene Di Schiele: nati tra il caos strisciante di Torino e gli ampi riverberi della Valle di Susa, Le Schiene Di Schiele si definiscono con la non-definizione di Post-Alternative. La loro musica è un fiume a tratti lento, a tratti travolgente; la loro attitudine sul palco è di inquietante teatralità.

Bettino Taxi: nati nella seconda repubblica, sotto il segno dell’Axolotl, i Bettino Taxi sono un quintetto bresciano post-punk con pressanti necessità di stampo neotenico psichedelico. Attraverso finanziamenti privati e proventi ricavati durante i live grazie ai lanci di vecchie lire dalla platea, hanno pubblicato una sessione live sulle sponde del fiume Chiese (Isolo Session) e sono al lavoro per il loro primo disegno di album.

Bring your own monetine.

The Snookers è un progetto alternative rock composto da Anita e Federico, rispettivamente di classe 2000 e ‘99, originari della provincia di Sondrio.

29 Marzo: Fabio Mina

Contributo alla porta 10€ con Tessera Arci

Prevendite disponibili

Existence/Resistance è il titolo del quarto album del flautista riminese Fabio Mina uscito lo scorso gennaio per Okum Produzioni, Torino.

Scritto a quattro mani con il produttore Manuel Volpe (Massimo Silverio, Rhabdomantic Orchestra), l’album nasce da una intensa ricerca sullo strumento e sull’improvvisazione che si fa scrittura ispirata dalle suggestioni del vento, il suo suono, il suo comportamento e la sua interazione con lo spazio e gli elementi. Da sempre la musica di Fabio Mina trascende stili e generi, abbracciando agilmente minimalismo, ambient, trip hop, post rock e world music con un approccio libero e iper performativo sullo strumento. Ha collaborato con numerosi musicisti come Markus Stockhausen, Kudsi Erguner (Peter Gabriel), Fabrizio Ottaviucci, Vinicio Capossela, Rhabdomantic Orchestra e Marco Zanotti.