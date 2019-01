Venezia Hardcore Fest 2019 con Satanic Surfers, Death Side, To Kill...

Riceviamo e pubblichiamo.

10 e 11 maggio 2019

Rivolta PVC – via Fratelli Bandiera n.45, Marghera (Venezia)

31 band

2 giorni

2 palchi

Merchandising Area | Skateboarding | Vinyls | DIY |Pizza | Carne | Cibo per vegetariani e vegani

Venezia Hardcore è un festival 100% DIY nato sei anni fa.

Biglietti: € 15

Band

Satanic Surfers (SWE)

Death Side

To Kill – Exclusive Reunion Show

Not On Tour (ISR)

Mustang

Payback – Exclusive Reunion Show

Celeste (FRA)

Brutality Will Prevail (UK)

Siberian Meat Grinder (RUS)

Slope (GER)

The Primals (USA)

Banda Del Rione

Despite Exile

Altro

LAGS

O

Discomostro

Sud Disorder

Shelf Life

More TBA

Info: venicehardcorefest@gmail.com