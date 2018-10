Varvara presenta Black Merlin (26 ottobre a Torino)

Riceviamo e pubblichiamo.

VARVARA presenta

BLACK MERLIN

venerdì 26 ottobre 2018

dalle ore 23:00

KOKO Club

Via Nizza 37, Torino

Torna Varvara e porta a Torino Black Merlin, spirito elettronico che si aggira tra Bali, la Nuova Guinea e l’Inghilterra.

Primo appuntamento con la nuova incarnazione di Varvara.

Il festival elettronico – noise – sperimentale, nato nel 2015 a Torino, muta la sua forma, concretizzandosi in una serie di omonime “night”, caratterizzate dal noto timbro sonoro, ma adattabile alle circostanze.

Effetto di una riflessione sul complesso (talvolta impossibile) lavoro che precede la realizzazione di un festival e della contemporanea acclamazione e richiesta da parte del pubblico, Varvara si adegua ai tempi oscuri, regalando singoli momenti ricercati che alternano e coniugano serate live alle notti dance.

La prima Varvara Night è prevista per venerdì 26 ottobre con Black Merlin, produttore inglese, dal sapore terribilmente esotico tra Bali, la Nuova Guinea e la UK disco.

BLACK MERLIN (Island Of The Gods / Berceuse Heroique, UK)

Black Merlin è il progetto di George Thompson (già Karamika).

Field recordist e autore di molte release sperimentali che spaziano dalla musica tradizionale balinese alla techno e ancora dalla musica della Nuova Guinea alla disco più scura.

Dj talentuoso, i suoi set sono ipnotici e ballabile in un mix di EBM, techno e space disco. Le sue release sono uscite etichette come Berceuse Heroique, Neubau, Jealous God, Island Of The Gods e Mannequin…

Da così…

… a così…

… ad ancora così…

COMING NEXT Varvara LIVE:

Venerdì 16 novembre

Sigillum S (IT) // She Spread Sorrow (IT) // ?Alos (IT)

Magazzino sul Po – Torino