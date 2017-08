Varvara (24-25-26/8, Torino): nuove venue e nuovi nomi

Riceviamo dal Varvara e pubblichiamo.

La serata di giovedì 24 agosto (“nel fango” con Justin Broadrick as JK Flesh e Brighter Death Now) si sposta al Magazzino sul Po, il circolo che si affaccia sul fiume Po, lungo i Murazzi torinesi, noto per la sua programmazione di concerti dal carattere distintivo e alternativo.

Le sessioni mattutine del venerdì e sabato approdano invece ai mitici Docks Dora, nella sala concerti di Amen, il quartier generale di INRI, che al mattino è una caffetteria, a pranzo un ristorante e la sera (quando è aperto) un inferno di concertini, mostre ed eventi eccezionali (come le sessioni mattutine di Varvara Festival).

Venerdì e sabato si inzia prima: dalle ore 23:00 i dj torinesi TMSO, Alessandro Nigro & Andrea Vietti faranno da apripista alla notte di Varvara per TODAYS presso l’ex Area Incet.

Il programma del festival:

Giovedì 24 agosto NEL FANGO

Magazzino sul Po ore 21:00

live:

Justin K. Broadrick as JK Flesh (Avalanche Records / Downwards / Hospital Productions)

Brighter Death Now (Cold Meat Industry)

Omega Machine (Subsound records)

Karman Vortex Street (CoMET)

dj:

Parrish Smith (Contort Yourself / Knekelhuis / ISDR)

Black Seed (Contort Yourself / DTLS SND / ISDR)

Titta (Musicautomatica)

Venerdì 25 agosto LE PERLE*

ex Area Incet ore 23:30

live:

Max Cooper (Mesh / Fields/Traum)

dj:

Shed (Monkeytown / 50 Weapons)

A Made Up Sound aka 2562 (Delsin / 50 Weapons)

Dbridge (Exit / Metalheadz)

TMSO (Mobbing)

Sessione mattutina presso Amen, Dock Dora ore 03:30

dj:

Rollers Inc + Recla + Kermit (The Dreamers Recordings)

Sabato 26 agosto CON LE ALI*

ex Area Incet ore 23:30

live:

Karenn aka Blawan + Pariah (She Works)

Terence Fixmer (Ostgut Ton / Jealous God / Electric Deluxe)

Mono Junk (DUM / Skudge)

Boston 168 (Enemy / Involve)

dj:

Alessandro Nigro e Andrea Vietti (Land Of Dance Records)

Sessione mattutina presso Amen, Dock Dora ore 03:30

dj:

Noizyknobs (Motech Rec.)

Giulia Fresca (Gravity)

ObMag (ISDR / Land of Dance)

Quando:

giovedì 24 agosto 2017 – NEL FANGO

Magazzino sul Po

apertura ore 18:00

inizio concerti ore 21:00

venerdì 25 agosto 2017 – LE PERLE

ex Area INCET

apertura e inizio concerti ore 23:30

sabato 26 agosto 2017 – CON LE ALI

ex Area INCET

apertura e inizio concerti apertura ore 23:30

Sessioni mattutine dalle 03:30 presso Amen, Dock Dora

Dove:

MAGAZZINO SUL PO Murazzi del Po, lato sinistro

INCET Via Francesco Cigna, 96/17

AMEN Via Valprato, 68

Come:

INGRESSO GRATUITO