VANIK, II Dark Season

Commander Vanik è il chitarrista dal vivo dei Midnight. Questo significa che non è partecipe né della composizione né dell’esecuzione dei pezzi sui dischi, eppure il rimando a quella band è sufficiente per essere incuriositi da questo suo progetto fondamentalmente solista, in cui dà libero sfogo alla sua creatività, coadiuvato da altri musicisti dell’area di Cleveland. In ogni caso, il fatto di presentarsi col suo soprannome nei Midnight è indice – io direi – di rimandi musicali più che di manovra commerciale, anzi, “commerciale”, visto che si parla di numeri assolutamente sotterranei. E il primo pezzo “Jack’s Lantern” potrebbe tranquillamente essere dei Midnight: veloce metal-rock’n’roll à la Venom con inserti melodici di chitarra solista. Il resto procede su binari con maggiori influenze a base di puri heavy metal e hard rock: “We Like To Be Frightened” mi ha fatto addirittura venire in mente i Thin Lizzy di Thunder And Lightning. L’influenza della nave madre è, in ogni caso, indubbia, soprattutto per quanto riguarda la modalità di trattamento ruvido di canoni musicali prestabiliti. A livello di immaginario ci si muove in mezzo a lupi mannari, zucche e streghe, un po’ come gli Acid Witch, volendo evidenziare un riferimento conosciuto.

Disco che colpisce esattamente dove , la personalità non è prorompente ma i pezzi sono molto buoni.