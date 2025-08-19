VANESSA TOMLINSON, The Edge Is A Place

Ascoltando l’inizio di quest’ennesimo lavoro di Vanessa Tomlinson cercavo online notizie di suoi dischi trattati dalla stampa italiana, trovando giusto un articolo di 7 anni fa su questo stesso sito per il suo The Space Inside e poco, pochissimo altro, soprattutto rispetto alla miriade di progetti e collaborazioni che l’hanno coinvolta. Qualunque sia la visibilità di questa percussionista australiana è il suono a parlare in The Edge Is A Place: 6 composizioni create utilizzando un set fisso di “sorgenti” e relativi utensili per percuoterle, a creare un mondo fantasioso, meditativo e giocoso allo stesso tempo.

È chiaro come Vanessa sia in grado di estrarre letteralmente ciò che vuole dagli oggetti, rendendo inutile qualsiasi nostro collegamento e congettura, inebriandoci con qualcosa di avvolgente e misterioso. Spesso si sentono suoni salmastri, che la mente potrebbe ricondurre ad un sud-est asiatico sotto al quale la musicista si muove, per piccole sinfonie dinnanzi alle quali rimanere a bocca aperta dalla sorpresa. Altrove sembra si giochi letteralmente, con movimenti avvicinabili ai Klimperlei, resi algidi e austeri ma allo stesso tempo tangibili, come i rintocchi del metallo sulle ciotole. È la title-track ed è forse la traccia più dinamica, con un’ampiezza che potrebbe stridere stilisticamente, ma che risulta invece quasi onirica e in moto perpetuo. Poi “Meanderer” prende una via più sottilmente psichedelica, invasiva e cupa, con suoni continui e aciduli, mentre quel che sembra essere un vibrafono rintocca in un’atmosfera spettrale. Quando “To The Seafarer” sembra limitarsi a offrirci un’uscita verso un mondo reale con dei minimi tocchi ed accenti, appare ormai chiaro come Vanessa sia ben più di una semplice percussionista, anche e soprattutto per la scelta di una semplicità e umanità quasi disarmante in questo disco, che si conclude lasciandoci un silenzio toccante dopo l’ultima nota emessa.