USURPER, Lords Of The Permafrost

Gli Usurper fanno parte di quella ristretta cerchia di formazioni che non serve presentare. Nonostante siano stati inattivi per oltre un decennio, il loro nome ha continuato a girare tra gli appassionati del metal estremo vecchia maniera. Con Lords Of The Permafrost danno alle stampe il loro sesto album e in parte tornano a un suono più estremo rispetto a quanto proposto subito prima del loro scioglimento. Qui si ritrovano le inflessioni black thrash che li hanno sempre caratterizzati, ma c’è una minore propensione a rincorrere ritmiche di ispirazione heavy metal (quindi meno assoli). Anche all’interno della loro nicchia di appartenenza si sono sempre distinti per il modo in cui mescolavano stili differenti, quasi alla maniera dei precursori dai quali almeno agli inizi traevano ispirazione (Celtic Frost) e in questo senso si può affermare siano rimasti fedeli al loro passato. In effetti anche la formazione è pressoché identica a quella dei primi anni Duemila e questo contribuisce a mantenere un legame con i loro stessi trascorsi. Hanno sempre avuto un’attitudine diretta e priva di fronzoli, che qui viene ripresa per mezzo di una manciata di riff che qualcosina devono anche alla scuola thrash tedesca degli anni Ottanta, cioè il periodo in cui i musicisti coinvolti nella band di Chicago si avvicinavano al metal estremo. Si sente che hanno a che fare con queste sonorità da una vita e ne ripropongono gli ingredienti principali con la naturalezza di chi molto probabilmente non sarebbe in grado di fare altro, tanto che i progetti messi su durante gli ultimi anni (Scythe) erano di fatto assimilabili a quanto troverete tra i solchi di Lords Of The Permafrost. A loro modo, una garanzia.

Lords Of The Permafrost by Usurper