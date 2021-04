Ur-electronics: vive la France!

Un viaggio frammentario attraverso quasi sessant’anni di ricerca sonora in Francia: partiamo da Olivier Messiaen con lo struggente Oraison suonato con l’Onde Martenot, uno dei primi strumenti elettronici, passando da Pierre Schaeffer, padre della musique concrète, e da Edgard Varèse con il suo Poème électronique, composto per il Padiglione Philips di Le Corbusier in occasione dell’Expo di Bruxelles del 1958. Attraversiamo gli anni Sessanta con tre compositori legati a Schaeffer e al GRM di Parigi: Pierre Henry, di cui ascoltiamo una collaborazione con Michel Colombier, seguito da François Bayle ed Eliane Radigue. La playlist si chiude con Michèle Bokanowski e Christine Groult, compositrici elettroacustiche che intersecano le proprie carriere con il GRM, l’IRCAM ed Eliane Radigue, la cui opera vale la pena approfondire.

Playlist

Olivier Messiaen – Oraison (1937)

Pierre Schaeffer – Étude aux chemins de fer (1948)

Edgard Varèse – Poème électronique (1958)

Pierre Henry – Psyché Rock (1967)

François Bayle – Rosace 3 (1969)

Eliane Radigue – Usral (1969-70)

Michèle Bokanowski – Trois chambres d’inquiétude (1976)

Christine Groult – Passagers imminents (1993)