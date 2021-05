Ur-electronics: Polonia

Sette opere elettroacustiche realizzate da compositori polacchi fra il 1961 e il 1999. Un impulso importante della ricerca elettroacustica in Polonia è stato dato dallo Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, fondato nel 1954 a Varsavia e attivo fino al 2004. Questo studio ha ospitato numerosi compositori che hanno dato vita a una delle più vivaci scene musicali d’Europa: fra questi, Krzysztof Penderecki (1933-2020), Zbigniew Wiszniewski (1922-1999), Włodzimierz Kotoński (1925-2014), Andrzej Dobrowolski (1921-1990), Elżbieta Sikora (1943), Krzysztof Knittel (1947) e Magdalena Długosz (1954). Tutti i compositori presenti in questa playlist hanno lavorato all’interno dello Studio Eksperymentalne Polskiego Radia in periodi diversi, ma non tutti i lavori selezionati sono stati realizzati lì.

Playlist

Krzysztof Penderecki, Psalmus (1961) – 5:08

Zbigniew Wiszniewski, Db-Hz-Sek na taśmę (1962) – 3:08

Włodzimierz Kotoński, Mikrostruktury (1963) – 5:28

Andrzej Dobrowolski, Music for magnetic tape and oboe solo (1965) – 9:05

Elżbieta Sikora, Voyage II (1976) – 14:02

Krzysztof Knittel, The Conqueror Worm (1976) – 8:15

Magdalena Długosz, Zakopane liryki (1999) – 12:18