Ur-electronics: Canada

La produzione elettroacustica canadese del secolo scorso ha contribuito, in modo vivace e innovativo, ad arricchire e ampliare il campo delle possibilità creative del mezzo elettronico, spaziando dalla musica acusmatica e computer music, all’interesse per il paesaggio sonoro, alla sound art e alla realizzazione artigianale di nuovi oggetti sonori.

Questa playlist di sei composizioni è un piccolo assaggio di queste esperienze, a partire da Jeu II (1960) di Norma Beecroft (1934), passando da Zones (1972) di Micheline Coulombe Saint-Marcoux (1938-1985), e Mudiature (1978) del gruppo Sonde, formato, tra gli altri, da Andrew Culver, Pierre Dostie, Chris Howard e Charles de Mestral, nato presso la McGill University di Montreal durante il corso sperimentale di composizione (Musical Design Course) tenuto da Mario Bertoncini fra il 1974 e il 1976. Incontriamo poi Aerial (1979) di Barry Truax (1947), e Big Bang II (1987) di Marcelle Deschênes (1939), per concludere con la prima parte di Türen der Wahrnehmungen, (1989) di Hildegard Westerkamp (1946).

Playlist

Norma Beecroft – Jeu II

Micheline Coulombe Saint-Marcoux – Zones

Sonde – Mudiature

Barry Truax – Aerial

Marcelle Deschênes – Big Bang II

Hildegard Westerkamp – Türen der Wahrnehmungen (Parte 1)