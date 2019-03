UOVO & SINDACO, Paris... Bogotà... Sapporo... Londonderry

Nuova uscita per l’etichetta bolognese Oto Casa Discografica di Angelo Sindaco e Maurizio Carli Moretti. Dopo la compilation Skank Bloc Bologna Vol. 1 e prima ancora l’interessante Grandi Successi, Sindaco chiama a sé il talento del sodale Uovo, già nei Pastaboys, per un viaggio immaginario tra le città citate nel titolo sparse ai quattro angoli del globo. “Visual” è come un turbo inserito all’improvviso nelle orecchie (quei bassi gommosi) che ti trascina senza colpo ferire, e ci pensa il finale vagamente moroderiano a stemperare il tutto, mentre l’apertura di “The Rain Track” lavora più di fino, ma sempre di ideali botte anfetaminiche stiamo parlando, va specificato. Medesimo discorso per “Maximo Park”, che però preferisce andare più di scudisciate e cadenze electro come contorno, mentre la rendition di “Visual”, un remix a opera del producer Simoncino, è la classica trax che ti spezza le gambe a fine serata, quando la spossatezza prende possesso del tuo corpo ma non riesci a smettere di ballare perché il “motore” è partito e non può fermarsi. C’è una buona componente di sadismo in chi fa musiche di questo tipo, ma è logico e fa pure rima con complicità; in fondo tra chi suona e chi ascolta in alcuni casi si mette in pratica un tacito accordo che porta benefici a entrambe le parti. E va bene così, per una volta ballate e state senza pensieri.

Tracklist

01. The Rain Track

02. Visual

03. Maximo Park

04. Visual (Nick Anthony Simoncino RMX)