UNTITLED NOISE, S/t

Avevamo già incontrato gli Untitled Noise tempo fa, in occasione del loro esordio su cassetta per Svbterrean. Il lavoro grafico d’alto livello su questo vinile rivela sin da subito come i due siano interdisciplinari, legati al mondo delle arti visive e plastiche e di come questo sodalizio con un’etichetta altrettanto interdisciplinare come Die Schachtel sia stato una buona scelta (Bruno Stucchi è il cover designer di questo doppio vinile, ma soprattutto è uno dei due creatori della “scatola”). La figura umana senza pelle, protagonista dell’artwork, sembra in qualche modo cercare corrispondenze col loro suono nudo e scarnificato.

Il primo vinile è una testimonianza live: Lombardelli e Scarabelli alle prese con effetti, mixer, una stomp box e una chitarra, ospiti di Materia Sonica/Musical Zoo presso il Castello di Brescia, il 22 luglio 2016. Non sorprende che un progetto così primordiale e (nelle intenzioni) istintuale esordisca sulla lunga distanza con una registrazione dal vivo: una mezzora al buio, fatta di tensione e con qualche cosa di psichedelico.

Il secondo vinile presenta due possibili contaminazioni, come se il rumore fosse argilla da lavorare e poi decorare come si desidera: abbiamo il remix industrial-techno (?) di Nazis In Paris, che porta a casa il risultato, e la collaborazione con Gianluca Codeghini (flicorno e tromba), un’altra figura trasversale che qui – se possibile – incrementa l’aspetto funereo e dimesso dell‘untitled noise dei suoi due amici. Forse l’episodio più interessante dei quattro.

In conclusione, come già ho scritto a proposito della prima cassetta, il progetto sta descrivendo una parabola già vista: inizio viscerale, poi il tentativo di non ripetersi, che passa inevitabilmente per il meticciato. Dalla loro questi signori hanno la possibilità di attingere anche da altre forme d’arte: vedremo come la sfrutteranno. Per ora nulla da eccepire, ma mi incuriosisce di più il futuro.

Tracklist

Side A: untitled live at Materia Sonica/Musical Zoo

July-22-2016 – part one

Side B: untitled live at Materia Sonica/Musical Zoo

July-22-2016 – part two

Side C: untitled 26 (Nazis In Paris / Svbterrean Mix)

Side D: untitled 43