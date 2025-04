Unsound Festival quest’anno è a Osaka, Cracovia e New York

Riceviamo e pubblichiamo.

Il tema di Unsound 2025 è WEB (RETE), applicato a un insieme di festival autunnali con Cracovia come fulcro:

Unsound Osaka – 5-7 settembre

Unsound Cracovia – 7-12 ottobre

Unsound New York – 30 ottobre – 2 novembre

WEB è l’intreccio tra questi eventi, i loro artisti e il pubblico. Il tema è molteplice. In un contesto globale, WEB si riferisce alla costruzione di reti culturali che superano confini, zone e scene, una missione di lunga periodo di Unsound che diventa sempre più sfidante di fronte alla rottura e alla riconfigurazione geopolitica.

Naturalmente, WEB fa riferimento anche a internet (specialmente nei suoi primi due decenni; l’uso della parola “web” ha raggiunto il picco a metà degli anni 2000) e alle possibilità radicali che pareva offrire. Oggi, internet sembra una trappola, parte di una più ampia matrice online e IRL di controllo, seduzione, coercizione e desiderio – con tutti noi come preda.

“Oh, che rete intricata tessiamo quando per la prima volta iniziamo a ingannare,” scrisse il poeta Walter Scott nel 1808, senza anticipare quanto vasta una rete di bugie, verità e mezze verità potrebbe crescere tramite propaganda tecnologicamente mediata, teorie del complotto e meme. Il Medium è (ancora) Il Messaggio, plasmando la scala, la velocità e i modelli delle nostre interazioni, i nostri sensi e la percezione della realtà.

Di conseguenza, il programma di dibattiti di Unsound camminerà lungo i fili appiccicosi e intricati del capitale e dell’oligarchia delle piattaforme, la distrazione di massa, il Deep e Dark Web, le ecologie e le economie dell’IA, l’enshittification, i culti degli influencer e la cultura delle celebrità. “Condividere” è ciò che facciamo costantemente, guidando intere industrie offrendo volontariamente la nostra geolocalizzazione, i nostri amori, i nostri odi e noi stessi.

Unsound esaminerà le reti pirata di file-sharing, dalle prime posizioni radicali sul copyright e la distribuzione decentralizzata, alle ciniche industrie di streaming di oggi, in cui qualcosa creato dall’IA sembra più probabile che prosperi rispetto ai musicisti umani. Una forma di resistenza all’omogeneità è la musica dal vivo, dai festival di nicchia ai piccoli locali underground, ma i monopoli aziendali della biglietteria, della promozione di concerti, della proprietà dei locali e delle agenzie di booking minacciano i nostri fragili ecosistemi. Reti dentro reti.

E il programma musicale di Unsound Cracovia 2025 si concentrerà anche su

band e collaborazioni – reti umane che condividono spazio reale e tempo reale. La programmazione del festival esplorerà i fili conduttori di influenza, i modi in cui i fili intricati del passato influenzano la musica nel presente, così come l’attualità dei suoni post-Internet. Gli spettacoli di lunga durata attireranno i partecipanti, in contrasto con la preferenza contemporanea per i successi rapidi e la concentrazione frammentata.

L’Open Call di Unsound di quest’anno è rivolta al programma di dibattiti, accogliendo interventi, presentazioni, workshop e lectures performative. Le iscrizioni chiudono il 30 maggio. Si prega di non inviare iscrizioni al programma musicale quest’anno – queste non verranno valutate.

Sebbene non faccia ufficialmente parte del gruppo di eventi autunnali, sta arrivando anche Unsound Adelaide, a luglio – rimanete sintonizzati per un annuncio questo mercoledì! In arrivo anche le novità della Unsound Lab Summer School 2025, che si terrà nuovamente all’inizio di agosto.