Unhold: in ascolto “Convoy” da Here Is The Blood

Scrive l’etichetta Czar Of Bullets che gli Unhold (Berna) sono in piedi da 25 anni, anche se il loro primo disco (di cinque, compreso Here Is The Blood, previsto per novembre) esce nel 2001: cinque musicisti, tre voci, due chitarre, basso, batteria, tastiere. Palchi condivisi con Shrinebuilder, A Storm of Light, Minsk, Crowbar, Torche, Coalesce, The Ocean (e sono nomi che danno un’idea del sound del gruppo svizzero), oltre che – agli esordi – con Biohazard, Strife, From Ashes Rise e Sick Of It All.

Questa è “Convoy”, massiccia e primitiva, come la creatura di cui si parla nel testo.