Unburnt: in anteprima il nuovo album Procession

I post-metallers francesi Unburnt rilasciano oggi il loro primo long-playing Procession, sette tracce costantemente in bilico tra riff brutali, atmosfere maestose e interludi introspettivi. Il gruppo, le cui influenze spaziano dai Neurosis ai conterranei Gojira, mette a frutto quanto di buono mostrato nei precedenti ep One e Æthereal, e conferma la vitalità della scena underground d’Oltralpe. In attesa di parlarne più approfonditamente, vi offriamo l’opportunità di ascoltare il disco in anteprima: gli appassionati di sludge metal, post-tutto e riff storti non se lo possono proprio lasciar scappare.