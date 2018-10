Qui tutto quello che dovete sapere su Transmissions XI.

“3 Stars On Mountain Of Doom” è stato registrato per il 50′ compleanno di Richard Youngs per una compilation in cd in edizione limitata dal titolo “50 Years Of Youngs” curata da Madeleine Hynes: è un montaggio ispirato a un cdr di Youngs, 3 Stars, e ad una sua meravigliosa canzone, “Mountain Of Doom”.