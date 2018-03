Umwelt: in ascolto “Journey To The End Of Time”

Umwelt, dj e musicista francese in giro da sempre, con un quantitativo enorme di dischi alle spalle, torna quest’ anno con Abandon In Place, un lp tramite cui dimostra che è in grado di stare lontano dalla dance. Abandon In Place, ventesima uscita (prevista per il 28 marzo) della sua New Flesh Records, vorrebbe essere la colonna sonora di un film di fantascienza e si attesta a metà strada tra electro e ambient.

Questa è “Journey To The End Of Time”…