Ulver: il video di “Russian Doll”, preso da un disco che non sappiamo quando esce

Gli Ulver continuano lungo il solco di The Assassination Of Julius Caesar, ma per far contenti tutti la protagonista del video di “Russian Doll” ha la maglietta di Bergtatt e la scritta Coil sulla schiena. Anche questa volta il tema del testo è forse inaspettato se messo in relazione alla musica: per scriverlo il gruppo ha preso le mosse dal film “Lilja 4 ever” di Lukas Moodysson.

Il video è uscito ieri per San Valentino, perché agli Ulver non manca l’umorismo… Nulla si sa del nuovo disco o della sua data di pubblicazione. Si sa solo, come intuirete, che sarà di nuovo House Of Mythology a occuparsene, fatto non sorprendente visto il ruolo di Garm nell’etichetta.