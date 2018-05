UBK (Ascetic House) per Ombre Lunghe a Bologna il 24 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

24.05.2018

Kilowatt

via Castiglione 134

40136 Bologna

Pensata come una rassegna di eventi disseminati nell’arco dell’anno, l’edizione del 2018 del format Ombre Lunghe aprirà il suo percorso con questo primo appuntamento ospitato e promosso dall’associazione Kilowatt.

Ospite della serata sarà Alexander Jarson, musicista e produttore americano, metà del duo Body Of Light (Dais Records) e membro fondatore del collettivo Ascetic House.

Precedentemente noto come Somali Extract, Jarson ha recentemente cambiato il nome del suo progetto solista in UBK. Sotto la nuova firma, esplora le angolature più inusuali dell’elettronica, destrutturando e spezzettando techno e ambient, breaks e IDM.

Ciò che ne fuoriesce è una frammentazione dell’esperienza, una soluzione dei confini che delimitano i generi, un’ interruzione della stringa del codice operativo.

19:00 – 21:00: Ombre Lunghe dj set

21:00 – 22:00: UBK (US – Somali Extract, Ascetic House)

22:00 – 23:30: Ombre Lunghe dj set

Ombre Lunghe è una rassegna di musica elettronica e sperimentale contemporanea con due edizioni all’attivo e svariati eventi satellite che hanno avuto luogo dal 2014 a oggi.

Dopo il successo delle prime edizioni (giugno 2016 – Ex Ospedale dei Bastardini; giugno 2017 – AtelierSì), quest’anno Ombre Lunghe si realizzerà attraverso una serie di atti singoli tra maggio e settembre, che introdurranno la tre-giorni conclusiva del festival nell’ultimo mese dell’anno.

soundcloud.com/somaliextract

facebook.com/atelierombrelunghe