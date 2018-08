U.S. STEEL CELLO ENSEMBLE, Noise In The Library

Lo spettro delle sculture sonore di Harry Bertoia, lontane reminiscenze di musiche tibetane e un forte senso di spiritualità si aggirano tra le composizioni di questo collettivo. Collettivo fino a un certo punto: la figura di riferimento resta il tedesco, oggi quasi novantenne, Bob Rutman, che ha registrato le prime cose coi suoi comprimari a metà anni Settanta per poi riprendere il discorso a fine Ottanta, e che negli Stati Uniti ha suonato le sue lastre di metallo nelle situazioni più disparate: lo troviamo, ma è un esempio tra i tanti, anche in The Seer degli Swans.

Noise In The Library è l’ultima registrazione in ordine di tempo a venire ripubblicata dopo molti anni, quasi trenta (la prima versione fu in cassetta per la Rutdog dello stesso Rutman), e a rimetterla in circolazione è una piccola etichetta italiana con base tedesca, la Putojefe Records, che dagli inizi del Duemila a oggi ha diffuso poca, selezionata musica. Il disco è composto da tre episodi catturati live presso la Passionskirche di Berlino: il drone spettrale di “Obertongesang Mit Klingender Skulptur” (con la voce diplofonica di Stephanie Wolff) e la notevole tempesta metallica della title-track sono sul lato A; sul lato B, invece, campeggia “Bow Chime Quartet”, frastagliata e misteriosa sinfonia ambient-drone-zen.

Netta resta la sensazione di avere a che fare con musiche aliene e perfettamente a loro agio sia nel loro tempo che nel nostro. Non succede spesso di ascoltare cose simili, di una qualità oggettivamente superiore. Quando capita, il pensiero va subito a un elemento fondamentale: la quasi totale assenza di facili appigli melodici, unita alla volontà di scandagliare tra le musiche di ricerca con grande libertà e rigore allo stesso tempo. Non è un caso che album come questo siano ancora adesso oggetti di culto, dunque affascinanti e misteriosi per eccellenza, ma per fortuna alla fine di nuovo reperibili. Da avere assolutamente.

Tracklist

Lato A

1. Obertongesang Mit Klingender Skulptur

2. Noise In The Library

Lato B

1. Bow Chime Quartet