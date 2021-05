TWISTER, Ten Years Of Failures

Ten Years Of Failure, quinta uscita dei Twister – compilation escluse – arriva per celebrare i dieci anni di attività della band e vede la label americana Mom’s Basement Records aggiungersi al fianco delle storiche One Chord Wonder e Let’s Goat, che si erano occupate di tutte le precedenti uscite. Una festa in famiglia con ospite a sorpresa, insomma, per offrire ai fan della formazione due brani di hardcore punk melodico con l’energia necessaria per non sconfinare nello stucchevole e il giusto gusto per quelle linee orecchiabili e catchy che da sempre permettono ai Twister di produrre brani capaci di infilarsi in testa e rimanerci a lungo. Ci sono, ovviamente, un grande effetto nostalgia e ricordi adolescenziali, sulla linea di uno Stand By Me (il film non il brano) a tema punk e con quella capacità di attaccarsi ai ricordi personali dell’ascoltatore, perché in fondo se ami certa musica e continui ad apprezzarla, i tuoi “salad days” non devono essere poi stati troppo differenti da quelli di migliaia di altri ragazzi sparsi in giro per il globo. In breve, ancora una volta i Twister si fanno cantori dei nostri pomeriggi passati ad ascoltare il meglio del punk rock e dell’hardcore melodico che non appariva poi così inconciliabile con i piatti più estremi e piccanti della nostra dieta, anzi costituiva quell’interludio atto a pulire il palato per rigenerare le papille gustative in attesa di una nuova colata di lava. A discapito e forse a dispetto di quanto detto finora, i testi sono tutt’altro che leggeri, al contrario riescono a riportare con il tocco di una penna mai troppo sadica proprio le storie di fallimenti e le paure tipiche della vita di chi ha scelto il punk perché in fondo si è sempre sentito un pesce fuor d’acqua nella società, tra paure e abbandoni, fughe a perdifiato e pomeriggi passati a guardare un muro, magari in attesa che il telefono squilli e quella persona speciale si rifaccia viva. Il giro di giostra vale il biglietto e i due brani scorrono che è un piacere, per cui noi ci uniamo alla festa e spargiamo la parola tra gli amici. Buon compleanno Twister.

